Икона стиля Айрис Апфель умерла в возрасте 102 лет

На 103-м году жизни умерла икона стиля, дизайнер и коллекционер Айрис Апфель, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press.

Апфель была экспертом по тканям. Ее компания Old World Weavers, которую она основала вместе с мужем, специализировалась на торговле тканями и реставрационных работах. Среди ее заказов были несколько проектов в Белом доме.

Однако прославилась Апфель благодаря своей выставке в нью-йоркском Метрополитен-музее в 2005 году.

Благодаря своим большим круглым очкам в черной оправе, ярко-красной помаде и коротким седым волосам она выделялась на каждом показе мод, который посещала.

Её стиль стал предметом музейных экспонатов и документального фильма “Айрис” режиссера Альберта Мэйслеса.

"Я некрасивая и никогда не буду красивой, но это не имеет значения”, — однажды сказала она. — У меня есть кое-что гораздо лучшее. У меня есть стиль".

Апфель в последние годы жизни пользовалась известностью в социальных сетях, собрав почти 3 миллиона подписчиков в Instagram, где в ее профиле говорится: "Больше значит больше, а меньше - скучно". В TikTok у нее набралось 215 000 подписчиков, поскольку она разбиралась в моде и стиле и продвигала недавние совместные работы.

Она так и не вышла на пенсию.

"Я думаю, что выход на пенсию в любом возрасте - это судьба хуже смерти. То, что выпала цифра, не означает, что вы должны останавливаться ”, — считала она

Апфель была экспертом по текстилю и антикварным тканям. Она и ее муж Карл владели текстильной компанией Old World Weavers и специализировались на реставрационных работах, включая проекты в Белом доме при шести разных президентах США. Среди знаменитостей-клиенток Апфель были Эсте Лаудер и Грета Гарбо.