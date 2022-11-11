ІІ Тюркская универсиада пройдёт в Казахстане в 2023 году

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В Казахстане планируют провести IІ Тюркскую универсиаду планируют в 2023 году. Об этом Президент Казахстана сообщил во время выступления на саммите Организации тюркских государств в Самарканде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1.