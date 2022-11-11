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t.me/bort_01 Сегодня, 12:38
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Фото: t.me/bort_01

ІІ Тюркская универсиада пройдёт в Казахстане в 2023 году

В Казахстане планируют провести IІ Тюркскую универсиаду планируют в 2023 году. Об этом Президент Казахстана сообщил во время выступления на саммите Организации тюркских государств в Самарканде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1.

"Необходимо укреплять научно-образовательные связи тюркских государств. В связи с этим мы планируем в 2023 году провести в Казахстане ІІ Тюркскую универсиаду, которая пройдет под эгидой Союза тюркских университетов. Необходимо развивать академическую мобильность и создавать условия для укрепления межкультурного диалога между студентами. Также следует формировать единое образовательное пространство высших учебных заведений. Предлагаю рассмотреть вопрос учреждения в 2023 году единой сети университетов тюркских стран, которая позволит нашим студентам изучать тюркские языки и знакомиться с историей и культурой братских народов", - сказал Глава государства. 

 

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#Универсиада #тюркские государства #Казахстан
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:38
170
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