Игроманам могут усложнить выдачу кредитов в Казахстане

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК подготовило поправки в правовые акты по вопросам регулирования банковской и микрофинансовой деятельности, передаёт BaigeNews.kz.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК в целях ужесточения выдачи кредитов гражданам для участия в азартных играх предлагает устанавить максимальный уровень коэффициента долговой нагрузки заёмщика, имеющего признаки человека, вовлечённого в игорный бизнес – 0,25. При этом максимальный уровень коэффициента долговой нагрузки заёмщика составляет 0,5.

Отмечается, что нововведение каснётся тех, кто за последние шесть месяцев совершил более трёх платежей в пользу организатора игорного бизнеса на сумму более 300 000 тенге.

Документ размещён на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 октября.