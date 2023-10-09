Игроманам могут усложнить выдачу кредитов в Казахстане
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Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК подготовило поправки в правовые акты по вопросам регулирования банковской и микрофинансовой деятельности, передаёт BaigeNews.kz.
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК в целях ужесточения выдачи кредитов гражданам для участия в азартных играх предлагает устанавить максимальный уровень коэффициента долговой нагрузки заёмщика, имеющего признаки человека, вовлечённого в игорный бизнес – 0,25. При этом максимальный уровень коэффициента долговой нагрузки заёмщика составляет 0,5.
Отмечается, что нововведение каснётся тех, кто за последние шесть месяцев совершил более трёх платежей в пользу организатора игорного бизнеса на сумму более 300 000 тенге.
Документ размещён на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 октября.
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