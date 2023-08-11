Игрок сборной Казахстана переходит в "Бешикташ": известны подробности

Лидер сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов переходит в турецкий "Бешикташ", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sabah Spor.

Трансфер Зайнутдинова оценивается в четыре миллиона евро. Изначально московский ЦСКА запросил за казахстанского игрока 6,5 миллиона евро.

Турецкое СМИ сообщает, что с Зайнутдиновым подпишут четырёхлетний контракт.

Напомним, Зайнутдинов перешёл в ЦСКА в 2020 году. Контракт с "армейцами" был заключён на пять лет. До этого он выступал за "Ростов", в казахстанском чемпионате играл в "Таразе" и "Астане".