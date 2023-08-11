Игрок сборной Казахстана переходит в "Бешикташ": известны подробности
Сегодня, 18:33
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Сегодня, 18:33Сегодня, 18:33
91Фото: Sabah
Лидер сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов переходит в турецкий "Бешикташ", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sabah Spor.
Трансфер Зайнутдинова оценивается в четыре миллиона евро. Изначально московский ЦСКА запросил за казахстанского игрока 6,5 миллиона евро.
Турецкое СМИ сообщает, что с Зайнутдиновым подпишут четырёхлетний контракт.
Напомним, Зайнутдинов перешёл в ЦСКА в 2020 году. Контракт с "армейцами" был заключён на пять лет. До этого он выступал за "Ростов", в казахстанском чемпионате играл в "Таразе" и "Астане".
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