Игра мастерства: Как добиться успеха в шахматах, рассказала Динара Садуакасова
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Динара Садуакасова одна из самых известных шахматисток страны. Именно её успехи стали одними из первых на международном уровне от Казахстана. Она — многократная чемпионка мира, чемпионка Азии среди женщин, посол доброй воли детского фонда ООН Unicef. Успехи Динары вдохновили многих в стране на то, чтобы заняться шахматами. Присутствуя на премии "KazChess Awards", Динара в интервью корреспонденту BaigeNews.kz поделилась своими мыслями о развитии шахмат в Казахстане.
"Данное мероприятие проводится уже второй год. Можно сказать, что оно стало традиционным. Очень приятно, что в нашей стране шахматы развиваются. Появляются новые спортсмены и завоевываются новые медали. Очень надеюсь, что вся работа, которая проводится федерацией, приведет нас к большим победам и титулам", — сказала Динара.
Шахматы в Казахстане сейчас стали намного популярнее, чем в то время, когда Динара начинала свой профессиональный путь, говорит спортсменка.
"В свое время, когда я начинала, было очень мало юных шахматистов, которые добивались результатов на мировой арене. И сейчас благодаря нашим выступлениям, работе федерации, министерства спорта мы видим, что шахматы становятся еще популярнее. Больше количество людей увлекаются шахматами, занимаются и добиваются профессиональных результатов. Мы видим, что с приходом Тимура Турлова у нас появился еще большой упор на развитие шахмат, на их популяризацию. В стране действуют большое количество проектов, которые направлены на то, чтобы шахматы стали максимально доступными для всех регионов и населения. Это очень радует", — сказала Динара Садуакасова.
Для того, чтобы добиться профессиональных успехов в шахматах, спортсменка считает, что нужно заниматься с опытными тренерами.
"Конечно, благодаря технологиям, появилось больше возможностей. Можно заниматься онлайн и офлайн. Но, как показывает практика, для достижения результатов на мировом уровне требуется большая подготовка и тренерская работа. Работа с известными специалистами. Все зависит от желания ребенка. От того, как он видит себя в шахматах и насколько он упорно занимается", — сказала Динара.
Восемь лет назад чемпионка мира открыла академию шахмат в Астане. Спустя четыре года создала бесплатную онлайн-школу по шахматам.
По ее словам, она, как и федерация, прикладывает усилия для популяризации спорта в стране.
"Может быть, я не столько активно играю, как раньше, но наша академия функционирует. Кроме того, что мы тренируем детей, также проводим шахматные фестивали. Например, в 2022 году мы провели крупный фестиваль в Атырау. Там располагается один из наших филиалов академии. Мы видим, как наши регионы вовлекаются в шахматскую повестку. Ребята активно участвуют и добиваются результатов. В 2023 году мы провели международный фестиваль "Астана жұлдыздары", который мы планировали сделать традиционным при поддержке акимата и федерации. В нем приняло участие большее восьми тысяч человек. Наши таланты выполнили международные нормативы. Им удалось перенять опыт от сильнейших шахматистов, которые приехали к нам с 13 стран. Сейчас мы видим результаты работы", — рассказала Динара.
Самое читаемое
- Верховный суд отменил выдворение россиянина из Казахстана
- Госпитализированы восемь членов экипажа рейса Дели-Алматы
- Тела детей нашли в селе Карагандинской области: в убийстве подозревается мать
- Набросилась с ножом на дочь: резонансное видео прокомментировали в полиции Шымкента
- Суицид женщины предотвратили бойцы Нацгвардии в Семее