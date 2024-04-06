Игра мастерства: Как добиться успеха в шахматах, рассказала Динара Садуакасова

Динара Садуакасова одна из самых известных шахматисток страны. Именно её успехи стали одними из первых на международном уровне от Казахстана. Она — многократная чемпионка мира, чемпионка Азии среди женщин, посол доброй воли детского фонда ООН Unicef. Успехи Динары вдохновили многих в стране на то, чтобы заняться шахматами. Присутствуя на премии "KazChess Awards", Динара в интервью корреспонденту BaigeNews.kz поделилась своими мыслями о развитии шахмат в Казахстане.

"Данное мероприятие проводится уже второй год. Можно сказать, что оно стало традиционным. Очень приятно, что в нашей стране шахматы развиваются. Появляются новые спортсмены и завоевываются новые медали. Очень надеюсь, что вся работа, которая проводится федерацией, приведет нас к большим победам и титулам", — сказала Динара.

Шахматы в Казахстане сейчас стали намного популярнее, чем в то время, когда Динара начинала свой профессиональный путь, говорит спортсменка.

"В свое время, когда я начинала, было очень мало юных шахматистов, которые добивались результатов на мировой арене. И сейчас благодаря нашим выступлениям, работе федерации, министерства спорта мы видим, что шахматы становятся еще популярнее. Больше количество людей увлекаются шахматами, занимаются и добиваются профессиональных результатов. Мы видим, что с приходом Тимура Турлова у нас появился еще большой упор на развитие шахмат, на их популяризацию. В стране действуют большое количество проектов, которые направлены на то, чтобы шахматы стали максимально доступными для всех регионов и населения. Это очень радует", — сказала Динара Садуакасова.

Для того, чтобы добиться профессиональных успехов в шахматах, спортсменка считает, что нужно заниматься с опытными тренерами.

"Конечно, благодаря технологиям, появилось больше возможностей. Можно заниматься онлайн и офлайн. Но, как показывает практика, для достижения результатов на мировом уровне требуется большая подготовка и тренерская работа. Работа с известными специалистами. Все зависит от желания ребенка. От того, как он видит себя в шахматах и насколько он упорно занимается", — сказала Динара.

Восемь лет назад чемпионка мира открыла академию шахмат в Астане. Спустя четыре года создала бесплатную онлайн-школу по шахматам.

По ее словам, она, как и федерация, прикладывает усилия для популяризации спорта в стране.