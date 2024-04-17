"Игра": брат Нукеновой не сдержал эмоции после новости о завещании Бишимбаева

Родственник погибшей рассказал журналистам, какие эмоции испытал после того, как показали видеозавещание подсудимого Куандыка Бишимбаева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Не ожидал. Посмеялся, честно говоря. Видно, что всё наиграно. Особенно после того, как по их же показаниям, он пытался якобы покончить с собой, после он записывал уже своё завещание. Для чего? Когда у него уже срок идёт? Игра", - сказал брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды.

Напомним, 17 апреля на заседании суда при осмотре телефона подсудимого Бакытжана Байжанова обнаружили видео, на котором Куандык Бишимбаев говорит о завещании.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны.

Подозреваемого экс-министра Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).