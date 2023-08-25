Игорный бизнес под видом "букмекерской конторы" пресекли в области Абай
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Абайской области пресекли деятельность незаконного игорного бизнеса под видом "букмекерской конторы" с названием "Sport Bar", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.
"В рамках ОПМ "STOP Игра" совместно с подразделением спецназначения "Арлан" регионального Департамента полиции по двум адресам в г.Семей изъяты терминалы, принимающие купюры и выдающие наличные выигрыши, компьютеры, денежные средства и т.д.", - говорится в сообщении.
Проводится досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса группой лиц по предварительному сговору.
Отметим, согласно Закону РК "Об игорном бизнесе" следует, что кассы букмекерских контор и тотализаторов, принимающие и выдающие наличные средства, подлежат размещению исключительно на побережье Капшагайского водохранилища Алматинской области и в курортной зоне Боровое Акмолинской области.
Самое читаемое
- Самый высокий боксёр в мире помогает родному селу в Абайской области воспитывать молодёжь
- СМИ сообщили о гибели Евгения Пригожина
- СМИ сообщили о месте нахождения тела Евгения Пригожина
- 13 лет лишения свободы запросили для экс-акима Кентау Аюпова
- Мусорный "апокалипсис" в Астане: полчища крыс атаковали дворы, горожане ищут виновных