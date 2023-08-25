Игорный бизнес под видом "букмекерской конторы" пресекли в области Абай

В Абайской области пресекли деятельность незаконного игорного бизнеса под видом "букмекерской конторы" с названием "Sport Bar", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.



"В рамках ОПМ "STOP Игра" совместно с подразделением спецназначения "Арлан" регионального Департамента полиции по двум адресам в г.Семей изъяты терминалы, принимающие купюры и выдающие наличные выигрыши, компьютеры, денежные средства и т.д.", - говорится в сообщении.

Проводится досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса группой лиц по предварительному сговору.

Отметим, согласно Закону РК "Об игорном бизнесе" следует, что кассы букмекерских контор и тотализаторов, принимающие и выдающие наличные средства, подлежат размещению исключительно на побережье Капшагайского водохранилища Алматинской области и в курортной зоне Боровое Акмолинской области.