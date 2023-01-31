Игорь Николаев обратился к поклонникам

Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

Звезда российского шоу-бизнеса Игорь Николаев опубликовал на своей странице в Instagram обращение к поклонникам, передаёт BaigeNews.kz.

"Дорогие мои подписчики! Спешу сообщить, что информация в СМИ о моём критическом состоянии несколько преувеличена. Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах! Благодарю всех, кто беспокоился обо мне, за поддержку и добрые слова!" - говорится в посте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

Супруга композитора Юрия Проскурякова ситуацию так и не прокомментировала и попросила журналистов не беспокоить её звонками.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт.