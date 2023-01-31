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Игорь Николаев обратился к поклонникам
Звезда российского шоу-бизнеса Игорь Николаев опубликовал на своей странице в Instagram обращение к поклонникам, передаёт BaigeNews.kz.
"Дорогие мои подписчики! Спешу сообщить, что информация в СМИ о моём критическом состоянии несколько преувеличена. Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах! Благодарю всех, кто беспокоился обо мне, за поддержку и добрые слова!" - говорится в посте.
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Супруга композитора Юрия Проскурякова ситуацию так и не прокомментировала и попросила журналистов не беспокоить её звонками.
Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт.
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