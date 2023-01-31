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instagram.com/igor_nikolaev_music Сегодня, 20:48
243
Сегодня, 20:48
243
Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

Игорь Николаев обратился к поклонникам

Звезда российского шоу-бизнеса Игорь Николаев опубликовал на своей странице в Instagram обращение к поклонникам, передаёт BaigeNews.kz.

"Дорогие мои подписчики! Спешу сообщить, что информация в СМИ о моём критическом состоянии несколько преувеличена. Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах! Благодарю всех, кто беспокоился обо мне, за поддержку и добрые слова!" - говорится в посте.

 
 
 
 
 
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Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

Супруга композитора Юрия Проскурякова ситуацию так и не прокомментировала и попросила журналистов не беспокоить её звонками.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт.

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#шоу-бизнес #артисты #здоровье
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:48
243
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