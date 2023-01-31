Певца Игоря Николаева экстренно госпитализировали в Москве - СМИ

Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

Популярного российского певца и композитора Игоря Николаева госпитализировали в один из московских кардиоцентров с подозрением на инфаркт, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщил ряд Telegram-каналов и СМИ, но никто из ближайшего окружения артиста информацию пока не подтвердил.

17 января Николаеву исполнилось 63 года.