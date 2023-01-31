open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Певца Игоря Николаева экстренно госпитализировали в Москве - СМИ
instagram.com/igor_nikolaev_music Сегодня, 18:48
915
Сегодня, 18:48
915
Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

Певца Игоря Николаева экстренно госпитализировали в Москве - СМИ

Популярного российского певца и композитора Игоря Николаева госпитализировали в один из московских кардиоцентров с подозрением на инфаркт, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщил ряд Telegram-каналов и СМИ, но никто из ближайшего окружения артиста информацию пока не подтвердил.

17 января Николаеву исполнилось 63 года.

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#шоу-бизнес #артисты #здоровье
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:48
915
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх