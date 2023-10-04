Иглу обнаружили в мозге пенсионерки в России
Сегодня, 21:19
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Сегодня, 21:19Сегодня, 21:19
223Фото: pxhere.com
Трёхсантиметровую иглу обнаружили в мозге 80-летней жительницы Сахалина. Женщина прожила с инородным предметом всю жизнь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Иглу случайно нашли у женщины рентгенологи при проведении компьютерной томографии.
"Предположительно, родители женщины всадили иглу ей в голову при рождении в сложное военное время, пытаясь её убить. Но девочка выжила и более того всю жизнь не страдала от головных болей", - сказано в сообщении.
Иглу из головы сахалинки медики решили не доставать, чтобы не навредить. Здоровью пациентки сейчас ничего не угрожает.
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