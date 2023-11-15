И 200 тенге жалко: водители возмутились состоянием платных дорог в Казахстане

Казахстанских водителей вновь возмутило состояние платных автотрасс. Они рассказывают, что многие участки дорог не выдерживают критики из-за ям или "поплывшего" асфальта. Некоторые отрезки дорог не могут быть платными в принципе, считают они. Например, из-за своей узости либо от отсутствия элементарных удобств: туалетов, АЗС, мест отдыха. При этом, по данным Министерства транспорта РК, в стране планируется увеличить сеть платных дорог в 2024 году для грузовиков на участках второй категории. В целом в ближайшие годы планируется увеличить сеть платных трасс до девяти тысяч километров. Корреспондент BaigeNews.kz выслушал мнение автолюбителей и дальнобойщиков.

"Почему мы должны платить за разбитую дорогу?"

В соцсети появилось видео, на котором мужчина обращается к президенту Казахстана и выражает мнение, что решение министров сделать дорогу Павлодар-Омск платной было неправильным.

"Сейчас создаётся нагрузка на поставщиков товаров, услуг и всего остального. Чтобы людям привезти уголь в близлежащую деревню из города, цена доставки вырастет на 2000 тенге. И так непростые, тяжёлые времена, и здесь ещё ущемляют. Мы и так платим налоги за грузоперевозки по ИП, оплачиваем налог за транспорт ежегодно. Почему мы должны ещё платить за какую-то старую, разбитую дорогу? Эта дорога была построена нашими дедами, она принадлежит народу. Почему мы должны за своё же ещё платить?", - задал вопрос автор видеообращения, не назвавший своего имени.

Материал опубликован на странице в инстаграм одного из павлодарских пабликов. Однако негодующих из-за качества ставших платными дорог водителей, как оказалось, немало.

Глеб Козловский из Павлодара – водитель с большим стажем. Он считает, что если есть платная дорога, то у неё должна быть альтернатива, а собирать деньги за то, что нет возможности проехать по какой-либо другой трассе, - это уже не оплата, а побор.

"Если вы предоставляете платную дорогу, то должна быть и бесплатная, хотя бы рядом. Пусть у неё будет ниже качество. Но за то качество, которое имеют дороги сейчас, я не решился бы платить даже 200 тенге. Это издевательство. Человеку не предложено никакой альтернативы; есть дорога – езжай по ней. А как платить, то мы с тебя всё высчитаем потом", - сказал он.

Дальнобойщик Антон Серёгин возмутился тем, что платной стала трасса из Павлодара в Семей. Мужчина считает, что дорога, у которой всего – две полосы (по одной в каждую сторону) платной быть не может.

"Ещё и привязали эти платные дороги к месячному расчётному показателю! А автобан Астана-Караганда идёт волной. Он таким был перед открытием накануне выставки "Экспо", таким он и остался. Отдельная история – мосты на дороге! Их никак не могут привести в порядок: то вниз летишь, то вверх подскакиваешь", - поделился собеседник.

Его коллегу Ербола Трушева волнует состояние дороги Кокшетау-Петропавловск. Здесь, указал он, нет ни точек общепита, ни автозаправок, ни мест для отдыха.

"Дорога узкая, двухлинейная! Когда я ехал по ней, гружёный лесом, провалился прямо на дороге. Еле выехал оттуда, теперь в машине сцепление дурно пахнет. За что я деньги плачу, не могу понять? Я только и успеваю счёт пополнять – деньги улетают", - развёл руками шофёр.

Водитель самосвала Ернар Исеналинов, разделяя эмоции братьев по рулю, отметил также, что порой цены за проезд по отдельному участку дороги не соответствуют этой трассе из-за её внешнего вида.

"Есть претензии к качеству дорог там, где сделали ремонт. Допустим, "поплыл" бетон. После обновления этого куска трассы иногда становится только хуже, потому что плохо залиты дыры на дороге. Асфальтированный участок около посёлка Шидерты около Экибастуза, когда едешь со стороны Астаны или направляешься в столицу, тоже "поплыл", - добавил он.

Зимой же, сказал Ернар, всё усугубляется тем, что при обильных осадках дорожные службы начинают чистить дороги от сугробов, только когда снегопад закончится. Если непогода задерживается, то машины вынуждены стоять на обочине и ждать, когда трассу освободят.

Идея ввода платности – снизить нагрузку на госбюджет

Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения - АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол". По её данным, сейчас в Казахстане запущены 16 платных участков. Одиннадцать из них относятся к первой технической категории, ещё пять – ко второй и третьей категориям.

Протяжённость четырёх участков с гибридной системой взимания платы (Астана-Щучинск, Астана-Темиртау, Алматы-Конаев, Алматы-Хоргос) составляет 682 километра. Общая длина семи участков с открытой системой взимания платы первой технической категории (Астана–Павлодар, Шымкент – граница Узбекистана, Конаев – Талдыкорган, Шымкент – Кызылорда, Шымкент – Тараз, Тараз – Кайнар, Щучинск-Кокшетау) - 1 479 километров. Эти трассы ввели в эксплуатацию 23 ноября 2021 года. А протяжённость четырёх участков с открытой системой взимания платы второй-третьей технических категорий (Павлодар-Семей-Калбатау, Кокшетау-Петропавловск, Павлодар – граница РФ (на Омск), Уральск – граница РФ (на Самару), Бейнеу – Акжигит – граница Узбекистана) - 961 километр. Они введены совсем недавно, в октябре 2023 года, отметили в ведомстве.

"Общая протяжённость действующих 16 платных участков автодорог составляет 3 122 километра", - сообщили в АО "НК "ҚазАвтоЖол".

Ставки за проезд по платным участкам устанавливаются приказом министра транспорта Казахстана, сообщили в компании. На таких участках установлена автоматизированная система взимания денег. Сами участки разделены на зоны. На их границах стоят арки контроля, фиксирующие проезд транспортных средств. Специальная система выставляет счёт за пройденные зоны независимо от километража внутри зоны, который преодолела машина.

"При этом протяжённость зоны не связана с протяжённостью районов. То есть при пересечении арки контроля система фиксирует выезд транспортного средства из одной и заезд в следующую зону платного участка. Касательно стоимости за проезд - каждый платный участок состоит из различного количества зон, в зависимости от пересечения которых и формируется сумма к оплате за проезд. Например, на дорогах первой категории проезд является платным для всех транспортных средств (от легковых до грузовых), а на дорогах второй категории плата за проезд взимается только с грузовых машин", - отметили в ведомстве.

Если верить компании "ҚазАвтоЖол", то тарифы по участкам первой категории таковы: Астана – Щучинск от 240 тенге до 6 240, Астана – Темиртау от 240 тенге до 4 020, Алматы – Конаев от 120 тенге до 1 200, Алматы – Хоргос от 360 тенге до 8 820, Конаев – Талдыкорган от 230 тенге до 5 590, Астана – Павлодар от 460 до 11 210, Тараз – Кайнар от 290 до 7 130, Шымкент – Кызылорда от 530 тенге до 13 260, Шымкент – Тараз от 110 тенге до 2 630 тенге, Шымкент – граница Узбекистана от 110 до 2 520, а Шучинск – Кокшетау от 70 до 1 800 тенге.

За проезд по участкам второй категории цена иная: Кокшетау – Петропавловск от 850 тенге до 4 230, Павлодар – Семей – Калбатау от 2 260 тенге до 11 330, Бейнеу – Акжигит от 420 до 2 130, Уральск - граница России (на Самару) от 280 до 1 400, а Павлодар – граница России (на Омск) от 990 до 4 950 тенге.

В нацкомпании разъяснили, что основная идея ввода платности на казахстанских трассах – снизить нагрузку на республиканский бюджет.

"Те дороги, которые стали платными, уже не запрашивают средства из бюджета, а полностью самообеспечиваются. На платных участках ведётся ежедневное патрулирование в круглосуточном режиме. При дорожно-транспортных происшествиях, обнаружении животных и других посторонних предметов на платном участке дежурный оперативно осуществляет выезд к месту назначения для устранения выявленных фактов", - отметил источник.

Кроме того, повышая качество предоставляемого сервиса автомобильных дорог вдоль республиканских трасс открыты автозаправочные станции с пунктами торговли, кафе, павильоны сервиса (тёплые туалеты с торговыми точками, площадки отдыха и уличные санузлы).

"Затраты на содержание платных автомобильных дорог составили в 2022 году 10,6 миллиарда тенге, в 2023 году – 10,1 миллиарда", - дополнили в нацкомпании.

Увеличить число платных трасс

Между тем, в Министерстве транспорта Казахстана сообщили, что в стране планируется увеличить сеть платных автодорог.

"В 2024 году планируется ввести платность для грузовых автотранспортных средств на участках второй технической категории протяженностью 1,3 тысячи километров после приведения их в нормативное состояние. В целом в ближайшие годы планируется увеличить сеть платных участков до девяти тысяч километров автодорог, которые будут введены поэтапно после завершения работ по их реконструкции", - сообщили в Минтранспорта РК.

Эти участки включают маршруты Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Караганда – Балхаш, Балхаш – Бурылбайтал, Бурылбайтал – Курты – Конаев, Узынагаш – Отар, Мерке – Бурылбайтал, Калбатау – Майкапшагай, Ушарал – Достык, Актобе – Атырау – граница РФ (на Астрахань), Подстепное – Федоровка, Костанай – Денисовка, Петропавловск – граница РФ (на Курган), Кызылорда – Жезказган.

"Введение платности осуществляется на участках, где проведена реконструкция с расширением проезжей части или после ремонта дорожного покрытия, обеспечивая тем самым комфортные условия для передвижения транспорта", - заверил источник.

В пресс-службе министерства также подчеркнули, что для обеспечения комфортного условия проезда автотранспортных средств уделяется особое внимание состоянию платных участков трасс. Ежегодно весной о осенью проводятся осмотры, после которых ведётся средний и текущий ремонт, чтобы привести участки в подобающее состояние.

"Кроме того, в рамках содержания платных участков осуществляются оперативные работы по устранению образовавшихся дефектов. Для обеспечения безопасного и бесперебойного дорожного движения автотранспортных средств выполняются соответствующие работы по озеленению, нанесению разметки, установке и обновлению дорожных знаков, замене барьерных ограждений и так далее. В зимний период проводятся работы, включающие очистку участков от снега, россыпь противогололёдных материалов и установку снегозащитных сооружений", - заявили в Министерстве транспорта республики.

Существенных проблем в процессе внедрения системы платных дорог, заверили тут, не возникло. Но появились отдельные возражения со стороны казахстанских перевозчиков, которые были учтены в ходе обязательных общественных слушаний.

"Перед введением платности проводились общественные слушания и информационные кампании. Также внедрена система абонементов для проезда по платным участкам автодорог для всех видов транспортных средств. То есть автобусы и грузовые транспортные средства оплачивают фиксированную сумму в месяц или год, в зависимости от вместимости или грузоподъёмности", - разъяснили в ведомстве.

Например, автобусы с вместимостью до 16 мест и грузовые машины грузоподъёмностью до 2,5 тонны облагаются платой в размере два месячных расчётных показателя в месяц или 20 МРП в год. А грузовые автомобили грузоподъёмностью до 15 тонн при оформлении абонемента платят восемь МРП в месяц или 80 МРП в год. На участках автодорог второй категории платность введена только для грузовых транспортных средств!