Хулиган разбил стекло остановки в Астане
Сегодня, 09:51
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Сегодня, 09:51Сегодня, 09:51
99Фото: скрин видео
В Астане хулиган несколько раз пнул стекло остановки и выбил его, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Астаны.
Полицейским сообщили, что на пересечении проспекта Республики и улицы Кенесары неизвестные разбили стекло автобусной остановки.
Стражи порядка посмотрели видео с камер видеонаблюдения и установили хулигана.
В настоящий момент по данному факту проводится досудебное расследование по статье 293 Уголовного кодекса РК (Хулиганство).
Сам злоумышленник дал признательные показания и принёс публичные извинения за свои действия.
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