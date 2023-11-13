Хулиган разбил стекло остановки в Астане

В Астане хулиган несколько раз пнул стекло остановки и выбил его, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Астаны.

Полицейским сообщили, что на пересечении проспекта Республики и улицы Кенесары неизвестные разбили стекло автобусной остановки.

Стражи порядка посмотрели видео с камер видеонаблюдения и установили хулигана.

В настоящий момент по данному факту проводится досудебное расследование по статье 293 Уголовного кодекса РК (Хулиганство).

Сам злоумышленник дал признательные показания и принёс публичные извинения за свои действия.



