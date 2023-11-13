  • 13 Ноября, 10:18
  • BAIGENEWS

Хулиган разбил стекло остановки в Астане

Сегодня, 09:51
АВТОР
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скрин видео Сегодня, 09:51
Сегодня, 09:51
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Фото: скрин видео

В Астане хулиган несколько раз пнул стекло остановки и выбил его, передаёт BaigeNews.kz  со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Астаны.

Полицейским сообщили, что на пересечении проспекта Республики и улицы Кенесары неизвестные разбили стекло автобусной остановки.

Стражи порядка посмотрели видео с камер видеонаблюдения и установили хулигана.

В настоящий момент по данному факту проводится досудебное расследование по статье 293 Уголовного кодекса РК (Хулиганство).

Сам злоумышленник дал признательные показания и принёс публичные извинения за свои действия.

 

 
 
 
 
 
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Публикация от Астана Қаласының Полиция Департаменті (@police__astana)

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