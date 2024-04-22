Хотелось ответить ей унижением на унижение: Бишимбаев признал, что сам снял видео в день смерти супруги
Сегодня, 17:58
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Сегодня, 17:58Сегодня, 17:58
68Фото: t.me/Jogargy_sot
На судебном разбирательстве по делу об убийстве Салтанат Нукеновой идёт осмотр сотового телефона подсудимого. Куандык Бишимбаев признал, что сам снял видеодопросы в день смерти супруги, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Да, это видео я снимал. Я не вспомнил, но вижу, что это я снимал", - сказал Бишимбаев.
Подсудимый утверждает, что он не избивал супругу. После этого допроса она якобы уснула на диване.
"Для чего вы это вообще снимали видео?" - спросила судья.
"Я говорил, что я уже был в таком... Сейчас я скажу, будет выглядеть странно. Я был доведён до такого состояния, когда мне хотелось тоже ответить ей унижением на унижение", - сказал Бишимбаев.
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