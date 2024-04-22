Хотелось ответить ей унижением на унижение: Бишимбаев признал, что сам снял видео в день смерти супруги

На судебном разбирательстве по делу об убийстве Салтанат Нукеновой идёт осмотр сотового телефона подсудимого. Куандык Бишимбаев признал, что сам снял видеодопросы в день смерти супруги, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Да, это видео я снимал. Я не вспомнил, но вижу, что это я снимал", - сказал Бишимбаев.

Подсудимый утверждает, что он не избивал супругу. После этого допроса она якобы уснула на диване.