  • 22 Апреля, 18:10
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Хотелось ответить ей унижением на унижение: Бишимбаев признал, что сам снял видео в день смерти супруги

Сегодня, 17:58
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t.me/Jogargy_sot Сегодня, 17:58
Сегодня, 17:58
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Фото: t.me/Jogargy_sot

На судебном разбирательстве по делу об убийстве Салтанат Нукеновой идёт осмотр сотового телефона подсудимого. Куандык Бишимбаев признал, что сам снял видеодопросы в день смерти супруги, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.  

"Да, это видео я снимал. Я не вспомнил, но вижу, что это я снимал", - сказал Бишимбаев.

Подсудимый утверждает, что он не избивал супругу. После этого допроса она якобы уснула на диване.

"Для чего вы это вообще снимали видео?" - спросила судья.

"Я говорил, что я уже был в таком... Сейчас я скажу, будет выглядеть странно. Я был доведён до такого состояния, когда мне хотелось тоже ответить ей унижением на унижение", - сказал Бишимбаев.  

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