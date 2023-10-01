"Хотели засудить": Серик Сапиев отреагировал на победу казахстанского боксёра на Азиаде

Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев прокомментировал победу капитана сборной Казахстана Асланбека Шымбергенова в четвертьфинале летних Азиатских игр в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В весовой категории до 71 килограмма Шымбергенову противостоял Асадхужа Муйдинхужаев из Узбекистана. По ходу поединка Шымбергенов уступал, но сумел в третьем раунде трижды отправить соперника в нокдаун, после чего поединок был остановлен.Таким образом, Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал континентального первенства и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль

"Хотели засудить нашего Асланбека. Не получилось. Поздравляю Асланбека с победой!!!", — написал Сапиев на своей странице в Instagram.

Капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов является действующим чемпионом мира. Что касается его соперника, то Асадхуджа Муйдинхуджаев также выиграл "золото" на ЧМ-2023 в Ташкенте, но выступал в другой весовой категории.

Видео: instagram.com/serik_sapiyev