"Хотели засудить": Серик Сапиев отреагировал на победу казахстанского боксёра на Азиаде
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев прокомментировал победу капитана сборной Казахстана Асланбека Шымбергенова в четвертьфинале летних Азиатских игр в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.
В весовой категории до 71 килограмма Шымбергенову противостоял Асадхужа Муйдинхужаев из Узбекистана. По ходу поединка Шымбергенов уступал, но сумел в третьем раунде трижды отправить соперника в нокдаун, после чего поединок был остановлен.Таким образом, Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал континентального первенства и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль
"Хотели засудить нашего Асланбека. Не получилось. Поздравляю Асланбека с победой!!!", — написал Сапиев на своей странице в Instagram.
Капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов является действующим чемпионом мира. Что касается его соперника, то Асадхуджа Муйдинхуджаев также выиграл "золото" на ЧМ-2023 в Ташкенте, но выступал в другой весовой категории.
Видео: instagram.com/serik_sapiyev
Самое читаемое
- Уникальный памятник природы в Павлодаре потерял свой вид
- Пойдет на спирт? Костанайские фермеры не знают, куда девать проросшую пшеницу
- Житель Семея на свои средства создаёт археологический музей под открытым небом
- Алматинцы "чуть не разорвали" Бурака Озчивита ради совместного фото
- Турецкий актёр Бурак Озчивит прибыл в Алматы