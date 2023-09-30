Азиада 2023: казахстанец нокаутировал чемпиона мира из Узбекистана

Казахстанский боксёр Асланбек Шымбергенов провёл свой второй поединок на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В четвертьфинале в весовой категории до 71 килограмма Шымбергенов встретился с узбекистанцем Асадхуджей Муйдинхуджаевым и победил его тремя нокдаунами в третьем раунде.

Таким образом, Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал континентального первенства и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль. Добавим, что капитан сборной Казахстана является действующим чемпионом мира. Что касается его соперника, то Асадхуджа Муйдинхуджаев также выиграл "золото" на ЧМ-2023 в Ташкенте (Узбекистан), но выступал в другой весовой категории.