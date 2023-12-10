Хотел защитить соседку: павлодарца осудили за убийство по неосторожности

Павлодарцу вынесли приговор за убийство соседа по неосторожности. Сестра погибшего не настаивала на лишении свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Дело 56-летнего павлодарца рассмотрели в городском суде №2. Мужчину обвиняли по первой части статьи 104 Уголовного кодекса РК (убийство по неосторожности).

В суде павлодарец рассказал, что 7 июля к нему зашла соседка и попросила вызвать полицию. Она сообщила, что её избил сожитель и не пускает в квартиру. Подсудимый позвонил в полицию и вышел на улицу. Там он встретил нетрезвого соседа и решил забрать ключи. Павлодарец хотел привести мужчину в чувства и ударил того ладонью по лицу. Подсудимый держал соседа за горло, но когда тот начал пятиться, резко отпустил. Мужчина упал на асфальт и потерял сознание.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Через несколько дней он умер от полученных травм. По заключениям медиков, мужчина получил отек головного мозга при закрытой черепно-мозговой травме, линейный перелом теменной кости справа с переходом на основание черепа, обширное кровоизлияние.

Судья учёл, что павлодарец признал вину и раскаялся. Мужчине ограничили свободу на год и шесть месяцев, он должен будет отрабатывать по сто часов каждый год в течение всего срока. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей.