"Хотел зарабатывать 250 тысяч тенге в месяц". Наркокурьера осудили в Актобе

К 10 годам колонии приговорили наркокурьера в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Специализированый суд по уголовным делам Актобе приговорил наркокурьера к 10 годам лишения свободы. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Сообщается, что 39–летний актюбинец нашёл на OLX объявление о вакансии курьера с зарплатой 250 тысяч тенге. Ему объяснили, что надо будет делать закладки с наркотиками по городу и за его пределами. Мужчина понимал, что это преступление, но все же согласился. Подозреваемый по указанным координатам находил крупные партии наркотиков в тайнике, а потом расфасовывал их на мелкие дозы и делал закладки в других местах по заданию работодателя. ⠀

Полицейские задержали его незадолго до момента, когда он спрятал наркотики в лесополосе. В суде свою вину полностью признал, уточнив, что наркотики не продавал, а только прятал их по заданию работодателя.