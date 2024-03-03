Хотел прыгнуть с моста: полицейские поделились подробностями спасения подростка

Полицейские рассказали, чем закончилась история со спасением подростка, который хотел покончить с собой в Семее, передаёт BaigeNews.kz.

Telegram-канал МВД опубликовал видео о том, как на место происшествия прибыли стражи порядка и скорая помощь.

Случай собрал на мосту все экстренные службы города: полицейских, сотрудников гражданской защиты и скорой помощи.

"3 марта на канал экстренной службы 112 поступил звонок 17-летнего подростка, который рассказал оператору о намерении покончить с жизнью. Пока оператор службы спасения вела с мальчиком переговоры, к месту уже следовал экипаж батальона патрульной полиции — сотрудники Дамир Ахметкалиев и Раймбек Есенгалиев. Через три минуты полицейские были на месте", — говорится в сообщении.

Раймбек тихо подошел к ребёнку и отвел его в сторону.

"Как дела? Что случилось? Пойдем, пойдем, пойдем, нормально все будет. Ты - красавчик!", — говорил полицейский, передавая парня напарнику.

В это же время на место следовали сотрудники скорой помощи. Сейчас с ребенком работают психологи.

Ранее спасатели показали видео, в котором диспетчер службы спасения Айжан Каленова уговаривает парня не совершать непоправимую ошибку. Из разговора следует, что юноша был расстроен тем, что его отчислили из учебного заведения.