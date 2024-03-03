Меня тоже отчислили: диспетчер службы спасения уговорила подростка не прыгать с моста

В области Абай диспетчер службы спасения предотвратила попытку суицида, передаёт BaigeNews.kz.

В МЧС РК поделились фрагментом разговора, который спас жизнь подростку.

"Не переживай, это не самое главное. Меня тоже, допустим, отчислили. Я на другую специальность поступила. Я на парикмахера поступила в первый раз, потом мне сказали, что у меня нет способностей, меня отчислили...", — говорит девушка собеседнику.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошёл сегодня в 9 часов утра. На пульт 112 поступило сообщение от подростка, который хотел спрыгнуть с подвесного моста.

Этот вызов принимала младший сержант гражданской защиты Айжан Каленова, которая до прибытия сотрудников полиции, на протяжении всего разговора оказывала экстренную психологическую помощь ребёнку, тем самым предотвратив попытку суицида.