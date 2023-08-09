  • 9 Августа, 19:31
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Хостелы, квесты и туры выходного дня – Что ждет гостей будущего музея "Бозок"

Сегодня, 17:56
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e-history.kz Сегодня, 17:56
Сегодня, 17:56
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Фото: e-history.kz

Строящийся близ Астаны самый большой историко-культурный комплекс под открытым небом можно будет не просто посетить, но и пожить там несколько дней. Об этом рассказала ученый секретарь "Бозок" Айнагуль Ганиева, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Это не статичное учреждение, где есть витрины с экспонатами. Это живой музей под открытым небом. Сюда можно приехать с ночевкой. В поселении Ботай будут предусмотрены специальные гостиницы, хостелы для туристов. Будут действовать также туры выходного дня для тех, кто хочет провести необычный отдых", - отметила Ганиева.

По ее словам, в рамках комплекса запланированы различные программы – трехдневная, семидневная, а также туры выходного дня.

"Будут разработаны интересные экскурсии, мастер-классы, захватывающие квесты. Например, нужно можно будет принять участие в поиске серебряной чаши Інжу – монгольской женщины, останки которой найдены на территории будущего музея. Также здесь регулярно будут проводиться этнографические праздники", - рассказала ученый.

Ганиева подчеркнула, что посетители комплекса смогут полностью погрузиться в степную жизнь, покататься на лошадях, поесть национальные блюда и ознакомиться со всеми периодами становления нашего народа, очень близко и на практике соприкоснуться с историей.

"Современным туристам уже неинтересны торгово-развлекательные центры, небоскребы. Большинство интересуется вечными вещами, историей. Когда приезжают в какую-то страну, хотят узнать, что это за народ, как он развивался", - добавила она.

Напомним, в окрестностях Астаны строится государственный историко-культурный музей-заповедник "Бозок". Комплекс площадью 412 гектаров станет крупнейшим музеем под открытым небом в стране. Сейчас идет работа по возведению входных порталов-крепостных стен высотой более семи метров для въезда на территорию музея с обеих сторон. Башни у входа и крепости будут облицованы строительными материалами, специально изготовленными по технологии тех времён. Проведены вода и электроэнергия.

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