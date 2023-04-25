Стало известно, где появится самый большой в Казахстане музей под открытым небом

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По заказу министерства культуры и спорта в окрестностях Астаны строится государственный историко-культурный музей-заповедник "Бозок". Комплекс площадью 412 гектаров станет крупнейшим музеем под открытым небом в стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, на сегодняшний день начато строительство входных порталов-крепостных стен высотой более семи метров для въезда на территорию музея с обеих сторон. Башни у входа и крепости будут облицованы строительными материалами, специально изготовленными по технологии тех времён.

"Основная цель проекта – демонстрация в музее под открытым небом передовых достижений степной цивилизации. Здесь, наряду с городищем Бозок, будут реконструированы исторические комплексы от эпохи энеолита до средневековья. В каждом комплексе найдет отражение история становления материальной и духовной культуры: дворцовые комплексы, святилища, жилые дома, металлургические и гончарные печи, кузницы и мастерские, ремесленные кварталы, средневековый рынок, петроглифы и др.", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в будущем Бозок, как инновационный проект, станет привлекательной культурной инфраструктурой на туристической карте не только столицы, но и страны. Историко-культурный проект даст импульс развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест.