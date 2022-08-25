Холдинг "Байтерек" объяснил выплату членам правления 290 миллионов тенге

В национальном управляющем холдинге "Байтерек" прокомментировали информацию о размере выплат топ-менеджерам компании за 2021 год, передаёт BaigeNews.kz.

Накануне сообщалось, что суммарный размер заработных плат и всех видов поощрений членам совета и членам правления НУХ "Байтерек" за 2021 год составил более 684 миллионов тенге.

Холдинг выступил с разъяснением по указанным выплатам.



"Касательно выплат членам совета директоров. В соответствии с пунктом 3 статьи 177 закона РК "О государственном имуществе" в состав совета директоров АО с участием государства входят представители уполномоченного органа соответствующей отрасли, которому переданы права владения и пользования госпакетом акций, и уполномоченного органа по госимуществу. При этом представители уполномоченных органов не получают за исполнение своих государственных или приравненных к ним функций любое вознаграждение в виде денег, услуг и иных форм от организаций, в которых лицо не выполняет соответствующие функции. В связи с этим выплата вознаграждений членам совета директоров холдинга из числа представителей госструктур не производится. Выплата вознаграждений осуществляется только независимым директорам", - отметили в НУХ.



В холдинге пояснили, что в 2021 году членам исполнительного органа НУХ "Байтерек" (правления) было выплачено вознаграждение в размере 292,4 миллиона тенге.



"Отмечаем, что эти выплаты – это заработные платы и поощрения, выплаченные в течение 2021 года членам правления. Сумма указана до удержания налогов и включает начисления по 11 членам правления, которые менялись в течение указанного периода, а также включают начисления членам исполнительного органа НУХ "КазАгро", которое было присоединено к холдингу в 2021 году", - пояснили в НУХ.



Там отметили, что все суммы выплат были начислены в 2021 году в пользу членов совета директоров и правления холдинга, которые работали в 2021 году. Данные выплаты не имеют отношения к членам совета директоров и правления, начавшим работу в 2022 году.