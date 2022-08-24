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pixabay.com Сегодня, 11:15
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Фото: pixabay.com

Какие премии получат топ-менеджеры "Байтерека" за 2021 год

В национальном управляющем холдинге "Байтерек" озвучили размер выплат членам cовета директоров за 2021 год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на KАSE.

Топ-менеджеры компании получат 684 миллиона тенге, говорится в документе холдинга, опубликованном на сайте Казахстанской фондовой биржи.

"Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщает, что суммарный размер заработанных плат и всех видов поощрений в денежной форме, выплаченных членам совета и членам правления АО "НУХ "Байтерек" за 2021 год составил 684 358 755,65 тенге. Данная сумма указана до удержания налогов", – говорится в документе.

В 2020 году вознаграждение, связанное с исполнением функций членов совета директоров холдинга, выплачивалось только независимым директорам – членам совета директоров НУХ "Байтерек".

15 августа Алихан Смаилов подписал постановление, согласно которому компания направит на выплату дивидендов на государственный пакет акций 29,8 процента от чистого дохода, отражённого в консолидированной годовой финансовой отчётности по итогам 2021 года. 

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#Байтерек #выплаты #премия
Сегодня, 11:15
745
Журналист

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