Хоккеист "Барыса"повторил свой рекорд в КХЛ

Телеграм-канал JAY Sport сообщил о достижении нападающего астанинского "Барыса" и сборной Казахстана Кирилла Савицкого в нынешнем сезоне КХЛ, передает Sports.kz.

"В матче со „Спартаком“ Кирилл Савицкий забросил свою 11-ю шайбу в текущей регулярке и повторил собственный рекорд по голам в КХЛ, установленный в прошлом сезоне. Прямо сейчас он третий снайпер „Барыса“. А вот по очкам в целом форварду пока не хватает до лучшего результата в своей карьере два балла, но в запасе у Кирилла есть ещё семь игр", — пишет источник.