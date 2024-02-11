Хоккеист "Барыса"повторил свой рекорд в КХЛ
Сегодня, 17:22
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Сегодня, 17:22Сегодня, 17:22
65Фото: JAY Sport
Телеграм-канал JAY Sport сообщил о достижении нападающего астанинского "Барыса" и сборной Казахстана Кирилла Савицкого в нынешнем сезоне КХЛ, передает Sports.kz.
"В матче со „Спартаком“ Кирилл Савицкий забросил свою 11-ю шайбу в текущей регулярке и повторил собственный рекорд по голам в КХЛ, установленный в прошлом сезоне. Прямо сейчас он третий снайпер „Барыса“. А вот по очкам в целом форварду пока не хватает до лучшего результата в своей карьере два балла, но в запасе у Кирилла есть ещё семь игр", — пишет источник.
Ранее астанинский "Барыс" потерпел десятое поражение подряд в КХЛ, уступив московскому "Спартаку".
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