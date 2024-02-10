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Десятое поражение подряд: Барыс проиграл "Спартаку"

Сегодня, 20:50
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ХК "Барыс" Сегодня, 20:50
Сегодня, 20:50
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Фото: ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" сыграл с московским "Спартаком" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб был на последней строчке Восточной конференции, а российский занимал четвертую в Западной.

Олег Болякин выставил следующий состав: Паскуале (Шутов) — Скленичка-Ножье, Оберг-ЛаБейт-Камара; Хенкель-Бекетаев, Старченко-Апальков-Рымарев; Гайтамиров-Шалапов, Савицкий-Шестаков-Асетов; Оспанов-Данияр, Шайхмедденов-Борисевич-Кайыржан. 

В первом периоде в воротах Эдди Паскуале побывали две безответные шайбы. Во второй части игры гости отличились в третий раз и только после этого забросил Кирилл Савицкий. В заключительной двадцатиминутке "Спартак" довел игру до победы — 4:1, казахстанцы уступили десятый матч подряд.

13 февраля "Барыс" на выезде встретится с владивостокским "Адмиралом".

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