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  • "Хочешь работать в Антикоре? Мы ждём тебя": казахстанцев приглашают на службу в антикоррупционное ведомство
gov.kz Сегодня, 09:30
322
Фото: gov.kz

"Хочешь работать в Антикоре? Мы ждём тебя": казахстанцев приглашают на службу в антикоррупционное ведомство

Агентство по противодейстию коррупции объявил набор на первоначальную профессиональную подготовку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Пройти её могут впервые поступающие на правоохранительную службу на должности офицера и следователя (категория В-PRO-8).

Приём документов для участия в отборе проводится территориальными подразделениями Агентства до шестого октября 2022 года.

Для участия кандидатам необходимо:

  • пройти тестирование;
  • подать документы в территориальные подразделения Агентства. 

Основные требования к кандидатам:

  • гражданство Республики Казахстан;
  • возраст от 18 лет до 35 лет;
  • высшее юридическое, экономическое или финансовое образование.

Контакты и адреса территориальных департаментов Агентства опубликованы на сайте по ссылке.

Видео: ANTIKOR News
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#Антикоррупционная служба
Сегодня, 09:30
322
Журналист

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