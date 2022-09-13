"Хочешь работать в Антикоре? Мы ждём тебя": казахстанцев приглашают на службу в антикоррупционное ведомство

Фото: gov.kz

Агентство по противодейстию коррупции объявил набор на первоначальную профессиональную подготовку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Пройти её могут впервые поступающие на правоохранительную службу на должности офицера и следователя (категория В-PRO-8).

Приём документов для участия в отборе проводится территориальными подразделениями Агентства до шестого октября 2022 года.

Для участия кандидатам необходимо:

пройти тестирование;

подать документы в территориальные подразделения Агентства.

Основные требования к кандидатам:

гражданство Республики Казахстан;

возраст от 18 лет до 35 лет;

высшее юридическое, экономическое или финансовое образование.

Контакты и адреса территориальных департаментов Агентства опубликованы на сайте по ссылке.