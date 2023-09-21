  • 21 Сентября, 14:53
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Хищную птицу спасли сотрудники национального парка "Бурабай"

Сегодня, 14:35
АВТОР
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УДП РК Сегодня, 14:35
Сегодня, 14:35
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Фото: УДП РК

Работники ГНПП "Бурабай" спасли осоеда со сломанным крылом, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе УДП РК, птицу со сломанным крылом заметили сотрудники Национального парка "Бурабай" - мастер леса Сергей Шидловский и инспектор по охране природы Яков Ваккер.

"Одно крыло было сломано, из-за чего осоед "полз" по земле. Птицы данного вида строят гнёзда на деревьях, а внутри выстилают "жилище" пухом и мхом. Мы не спеша осмотрели окрестности и убедились, что гнезда нет", - рассказывает Сергей Шидловский.

Птицу отвезли в зоологический приют "Бурабай Даму" УДП РК, где ей была оказана необходимая помощь. Птицу отпустили на волю.

"Осоед считается хищной птицей. Питается в основном крупными насекомыми, такими как гусеницы, а также лягушками и ягодами. Осоеды любят портить осиные гнезда и поедать личинок, за что и получили свое название. Птица встречается на территории нашего парка совсем не часто", - говорит инспектор Яков Ваккер.

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