Хищную птицу спасли сотрудники национального парка "Бурабай"

Работники ГНПП "Бурабай" спасли осоеда со сломанным крылом, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе УДП РК, птицу со сломанным крылом заметили сотрудники Национального парка "Бурабай" - мастер леса Сергей Шидловский и инспектор по охране природы Яков Ваккер.

"Одно крыло было сломано, из-за чего осоед "полз" по земле. Птицы данного вида строят гнёзда на деревьях, а внутри выстилают "жилище" пухом и мхом. Мы не спеша осмотрели окрестности и убедились, что гнезда нет", - рассказывает Сергей Шидловский.

Птицу отвезли в зоологический приют "Бурабай Даму" УДП РК, где ей была оказана необходимая помощь. Птицу отпустили на волю.