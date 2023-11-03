Очередной ХI Саммит Организации тюркских государств пройдёт в Кыргызстане. К такому решению пришли лидеры тюркских стран в ходе юбилейного саммита организации в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая на десятом юбилейном саммите Организации тюркских государств в Астане заявил, что тюркским странам нужно объединить усилия для наращивания экономического потенциала.

"Сегодняшний Саммит проходит на тему "TURKTIME". Как известно, Кыргызстан уделяет особое внимание развитию многопланового и взаимовыгодного сотрудничества в рамках Организации, особенно учитывая, что цели и приоритеты развития тюркского сотрудничества в целом созвучны с проводимой в Кыргызской Республике экономической политикой. Считаю важным нашим тюркским странам объединить усилия по наращиванию экономического потенциала и продвижению к устойчивому развитию", - сказал Садыр Жапаров.

Другим актуальным направлением сотрудничества представляет собой взаимодействие в рамках цифровой трансформации, считает глава Кыргызстана.

"В нашей стране действует парк высоких технологий. Также создан парк креативных индустрий, который включает 99 видов деятельности", - сказал Садыр Жапаров, организовать Цифровой форум государств-членов организации тюркских государств в Кыргызстане в 2024 году.

Садыр Жапаров также предложил объявить город Джалал-Абад туристической столицей тюркского мира в 2025 году. Президент также подчеркнул, что кыргызская сторона готова принять очередной Саммит в 2024 году в Кыргызстане.

"Мы всегда готовы способствовать надежному развитию Организации, конструктивному и продуктивному сотрудничеству между тюркскими странами, укреплению дружественных и тесно добрососедских отношений", - заключил он.