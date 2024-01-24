ХАМАС отверг предложение о прекращении огня

ХАМАС отверг предложение Израиля прекратить боевые действия в Секторе Газа на два месяца в обмен на освобождение всех похищенных, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press.

Израиль предложил палестинскому движению ХАМАС двухмесячную паузу в боевых действиях в обмен на освобождение всех остающихся в Газе заложников, удерживаемых в Газе (130 человек), в ответ израильтяне выпускают из тюрем палестинцев. Одновременно руководству организации было предложено беспрепятственно покинуть Сектор Газа, сообщил News Israel.

Сам факт предложения говорит о том, что обе стороны заинтересованы в прекращении огня и ведут переговоры. Предыдущее перемирие продержалось всего неделю — с 24 по 30 ноября. 29 декабря Египет и Катар предложили сторонам согласиться прекратить огонь на 20 дней, отмечал телеканал Al Hadath. Однако это предложение не нашло поддержки в Израиле.

Между тем, в ходе боев в южной части сектора Газа погиб 21 солдат ЦАХАЛ. Об этом сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. Все погибшие были резервистами. Трагедия произошла при минировании здания для создания буферной зоны на границе с Израилем. Это самые суточные большие потери еврейского государства с начала конфликта.

Также 23 января США, Великобритания и Австралия объявили о новом раунде санкций против ХАМАС и "Хизбаллы". В списке указаны, в том числе, владельцев финансовых бирж, которые, по мнению Белого дома, играют ключевую роль в переводе денег в сектор Газа.