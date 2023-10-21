ХАМАС опубликовал видео освобождения матери и её 17-летней дочери

Члены палестинской террористической группировки ХАМАС освободили двух американок: 60-летнюю Джудит Раанан и её 18-летнюю дочь Натали. В сети опубликовано видео передачи заложниц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Skynews.

ХАМАС освободил двух американских заложников, мать и дочь, "по гуманитарным соображениям", объявила террористическая группировка. Мать и дочь из Чикаго были похищена, когда палестинская группировка боевиков развязала кампанию террора на юге Израиля 7 октября.

Члены ХАМАС видны в коротком ролике с размытыми силуэтами: они выводят двух жертв из машины, прежде чем передать их организации Красного Креста.

Джудит и Натали отправились в Израиль, чтобы отпраздновать 85-летие родственницы, когда две недели назад их похитили из кибуца Нахал Оз.

Представитель ХАМАСА Абу Убайда опубликовал заявление, в котором говорится, что они были освобождены по "гуманитарным соображениям" в пятницу после посреднических усилий Катара.

"В ответ на усилия Катара "Бригады Аль-Кассама" освободили двух американских граждан по гуманитарным соображениям и для того, чтобы доказать американскому народу и всему миру, что заявления Байдена и его администрации являются ложными и безосновательными", — говорится в его заявлении.

חמאס הפיץ תיעוד מהעברת החטופות יהודית ונטלי לידי הצלב האדום@Itsik_zuarets pic.twitter.com/xI3qRniYhA — כאן חדשות (@kann_news) October 20, 2023

Президент США Джо Байден поблагодарил Катар и Израиль за их партнерство в обеспечении освобождения двух женщин и пообещал, что "правительство будет полностью поддерживать их по мере выздоровления".

"Я только что говорил с двумя американцами, освобождёнными сегодня после того, как их удерживал в заложниках ХАМАС. Я дал им понять, что их правительство будет полностью поддерживать их, пока они выздоравливают", — написал Байден в заявлении на X.

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что правительство США "будет работать каждую минуту каждого дня", чтобы "обеспечить освобождение" десяти других американских заложников, удерживаемых в Газе.

Напомним, рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги. Страна подверглась беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.

Последствия ударов ХАМАС по Израилю

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Как сообщает РИА Новости, число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди которых 1524 ребенка и тысяча женщин. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. По разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек.