Хакера осудили за взлом государственных информсистем в Актау
Сегодня, 09:56
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Сегодня, 09:56Сегодня, 09:56
135Фото: КНБ РК
В Актау хакер на три года лишился свободы за взлом государственных информсистем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет национальной безопасности РК.
По информации КНБ, казахстанец взломал государственные информационные системы, являющиеся критически важными объектами информационно-коммуникационной инфраструктуры страны.
"Факт незаконного получения фигурантом персональных данных граждан РК для дальнейшей их передачи третьим лицам за денежное вознаграждение полностью доказан", - отметили в комитете.
Суд признал его виновным по частям 3, 4 статьи 147, части 2 статьи 205 и пункта 1 части 2 статьи 208 Уголовного кодекса РК и приговорил к трём годам лишения свободы.
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