Хакер похитил 63 млн тенге в Карагандинской области

Жителя Темиртау задержали по подозрению в хакерской атаке на одну из организаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Киберпол” УП Караганды за хакерскую атаку на одну из городских организаций задержал жителя Темиртау. Он, используя вредоносную программу, похитил 63 миллиона тенге. Фигурант задержан. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям", – сообщил замначальника ДП области Абиль Абильдин.

Он добавил, что сотрудники УП Темиртау задержали также группу мошенников, представлявшихся сотрудниками полиции и использовавших поддельные служебные удостоверения.

Злоумышленники через сотовые телефоны потерпевших похищали деньги. Ущерб составил семь миллионов тенге. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Кроме того, в Алматы карагандинские полицейские задержали жителя соседнего государства. Он под видом сотрудника банка совершил у граждан хищение денег на сумму 35 миллионов тенге. Фигурант арестован. Проводится расследование.