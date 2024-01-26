  • 26 Января, 16:42
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Хабиб Нурмагомедов раскрыл подробности встречи с Нурланом Сабуровым

Сегодня, 15:33
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Instagram/khabib_nurmagomedov Сегодня, 15:33
Сегодня, 15:33
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Фото: Instagram/khabib_nurmagomedov

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов дал интервью казахстанскому комику Нурлану Сабурову, передаёт BaigeNews.kz. Об этом российский боец сообщил на своей странице в Instagram.

"Впервые за долгое время дал большое интервью, спасибо "ВК" за организацию", — написал Хабиб.

 
 
 
 
 
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Публикация от Хабиб Нурмагомедов (@khabib_nurmagomedov)

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году. В октябре он провёл последний бой против американца Джастина Гейджи на турнире UFC 254.

На счету Хабиба Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения.

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