Гвозди бы делать из этих людей: 82-летний аксакал трудится на уборке урожая в Акмолинской области

Фото: BaigeNews.kz/Асель Турар

Житель села Токтамыс Акмолинской области Доматай Айткожы всю жизнь работал водителем. Не привыкший сидеть без дела аксакал и сегодня трудится на поле, перевозит зерно на элеватор. Аульчане земляком гордятся и ставят в пример молодежи, которая подчас не очень жалует непростой физический труд, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Токтамыс – небольшой аул в Буландынском районе Акмолинской области. Главное предприятие здесь – простое товарищество "Мерей", образованное в 2010 году путем объединения семи местных крестьянских хозяйств. На двух тысячах гектаров посевных площадей выращивают зерновые, масличные и кормовые культуры.

Сейчас здесь жарко – как и на всех земледельческих площадках страны, аграрии собирают урожай. На полях работают десять комбайнов и порядка тридцати рабочих. Самый старший – Доматай Айткожы. Ему 82 года.

"Хорошая, крепкая семья, много и упорно трудятся. У отца с сыном собственный КамАЗ, бывает, обращаются по токарным вопросам: деталь машинную выточить или еще что. А когда начинается осенняя страда, аксакал традиционно появляется с предложением, от которого я не могу отказаться", – улыбается директор товарищества Габит Шарипов.

Доматай Айткожы, несмотря на преклонный возраст, трудится на совесть. Как умеет старшее поколение. Его сын Парат сел за комбайн, сам он – на КамАЗ, подвозит зерно на элеваторные площадки. Его рабочий день длится с раннего утра до двенадцати-часу ночи. А в обеденный перерыв седовласый машинист обедает вместе с коллегами на полевой кухне и ведёт незатейливые разговоры "за жизнь".

Семья Доматая Айткожы перебралась в Казахстан в далеком 1992-м из Баян-Ульгий, это аймак в Монголии. Семеро детей, сегодня уже больше десятка внуков. Глава семейства всю жизнь работал водителем. Сначала в Костанайской области водителем акима района, потом, как переехали в Акмолинскую, пересел за руль грузовика.

"Сколько себя помню, папа много работал, а мама воспитывала нас. Вот и сейчас как сезон – так за порог, не привык человек сидеть без дела. В 2019 году на скопленные деньги отец совершил хадж в Мекку. Нам, детям, старается помогать. Я по госпрограмме "Сыбага" приобрел скот, так он на корм зарабатывает. Вот сейчас 12 ночи, папы дома нет, я раньше вернулся. Звонил, говорит, на элеваторе очередь", – рассказал Парат Доматай.

Самой важной своей миссией Доматай Айткожы видел – воспитать детей порядочными людьми, дать им достойное образование. К слову, практически все дети получили педагогическое образование, живут и обучают школьников в Павлодаре и Усть-Каменогорске.

"У папы, слава Всевышнему, крепкое здоровье. Никогда не жалуется, что где-то болит. Может, потому что всю жизнь провел на свежем воздухе, растил хлеб, много двигался. И мысли у него всегда были хорошие, правильные. Сейчас, в свои 82, когда сидит дома, грустит. Говорит, на поле чувствует себя молодым и сильным", – улыбается комбайнер.

Хозяйство выращивает на своих полях зерновые – пшеницу и ячмень; масличные – лен; кормовые – овес, суданку, житняк многолетний.

"65 процентов площадей засеяли в этом году зерновыми, 800 га – масличными культурами, – рассказывает Габит Шарипов. – Качество зерна хорошее, клейковина, думаю, будет за 30. Ждем щедрый урожай, и это – во многом заслуга коллектива. Мы, в свою очередь, стараемся заинтересовать молодежь, чтобы не уезжала из села. Помогаем покупать скот, ведь зимой в товариществе работы нет. Корма предлагаем, чтобы по шесть-семь коров могли прокормить, также лошадей, баранов. В столице сейчас уже не так много работы, а на селе много инструментов господдержки для развития бизнеса".

Такие ответственные сотрудники как Доматай-ата – отличный пример для молодежи, говорит аграрий.

"Справляется на "пять", дисциплинированный, аккуратный, ответственный. Такие работники – счастье для руководителя, пример для молодежи. Многие же в 50 лет сидят, пенсию ждут. А ещё молодые, крепкие ребята, в самом расцвете сил, нередко предпочитают перебиваться калымами. Днем спят, ночью гуляют, пьют. Жёсткий график им не по душе, работы чураются. У нас в коллективе аксакала почитают. Как сказал поэт, "гвозди бы делать из этих людей – крепче бы не было в мире гвоздей", – поделился мыслями Габит Шарипов.

Сам пенсионер признается, что с грустью ждет окончания уборочной страды. Но за осенью придет зима, а потом весна. И хозяйству снова понадобятся рабочие руки. Которые не боятся работы и любят-чувствуют землю…