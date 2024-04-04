Паводки в Казахстане: гуманитарную помощь начала собирать молодежь Павлодара

Молодежь Павлодара принимает любые вещи и продукты, а также предметы личной гигиены и даже бытовую технику. За несколько дней надеются собрать достаточно, чтобы в выходные уже отправить гуманитарку пострадавшим, передает корреспондент BaigeNews.kz. Подробнее в видеорепортаже.

Автор видео Артем Викторов.