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Паводки в Казахстане: гуманитарную помощь начала собирать молодежь Павлодара

Сегодня, 17:58
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Артем Викторов. Сегодня, 17:58
Сегодня, 17:58
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Фото: Артем Викторов.

Молодежь Павлодара принимает любые вещи и продукты, а также предметы личной гигиены и даже бытовую технику. За несколько дней надеются собрать достаточно, чтобы в выходные уже отправить гуманитарку пострадавшим, передает корреспондент BaigeNews.kz. Подробнее в видеорепортаже.

Автор видео Артем Викторов.

 

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