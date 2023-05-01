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Instagram/nqz_airport Сегодня, 13:55
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Сегодня, 13:55
247
Фото: Instagram/nqz_airport

Грузовые авиарейсы начали выполняться из аэропорта Астаны

Сотрудничество со столичным аэропортом начала крупная компания, занимающаяся грузовыми авиаперевозками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта Астаны.

В Астане долгое время отсутствовали регулярные грузовые рейсы. Первого мая свой первый рейс из столицы выполнила грузовая авиакомпания Cargolux.  

"В будущем планируется выполнение более 10 рейсов в неделю из Люксембурга в города Китая, Японии и Тайваня", — сообщили в пресс-службе аэропорта.

В компании отмечают, что это событие положительно повлияет на развитие грузопотока между Европой, Казахстаном и странами Юго-Восточной Азии.

"У столичного аэропорта лучшее географическое расположение, лучшая аэропортовая инфраструктура в Казахстане. Аэропорт в 2020 году диверсифицировал свой бизнес, продумал лучшие условия для привлечения грузовых транзитных авиакомпаний, поэтому привлек одного из старейшего и известнейшего перевозчика в мире", — подчёркивается в пресс-релизе.

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Сегодня, 13:55
247
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