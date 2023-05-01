Грузовые авиарейсы начали выполняться из аэропорта Астаны

Фото: Instagram/nqz_airport

Сотрудничество со столичным аэропортом начала крупная компания, занимающаяся грузовыми авиаперевозками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта Астаны.

В Астане долгое время отсутствовали регулярные грузовые рейсы. Первого мая свой первый рейс из столицы выполнила грузовая авиакомпания Cargolux.

"В будущем планируется выполнение более 10 рейсов в неделю из Люксембурга в города Китая, Японии и Тайваня", — сообщили в пресс-службе аэропорта.

В компании отмечают, что это событие положительно повлияет на развитие грузопотока между Европой, Казахстаном и странами Юго-Восточной Азии.