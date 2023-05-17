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pxhere.com Сегодня, 11:14
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Сегодня, 11:14
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Фото: pxhere.com

Грузовой поезд загорелся в Кызылординской области

В КТЖ сообщили о возгорании локомотива грузового поезда на юге страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Инцидент произошёл 16 мая на участке Кызылорда - Жосалы. Сейчас в КТЖ выясняют обстоятельства возгорания локомотива. 

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Возгорание оперативно потушено силами районной противопожарной службы.

На место происшествия направлен вспомогательный локомотив. Причины возгорания выясняются.

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Сегодня, 11:14
216
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