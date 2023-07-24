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24.kz Сегодня, 15:38
54
Сегодня, 15:38
54
Фото: 24.kz

Грузовик столкнулся с пассажирским поездом в области Жетысу

Грузовая машина попала в ДТП с пассажирским поездом на станции Жаланашколь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

По данным очевидцев, на место прибыли кареты скорой помощи и полицейские. На станции образовалась пробка из автомобилей, следующих на озеро Алаколь. 

В "Казахстан темир жолы" сообщили, что в аварии никто не пострадал. 

В ситуации разбираются полицейские. Обстоятельства происшествия выясняются.

 

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Сегодня, 15:38
54
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