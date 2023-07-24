Грузовик столкнулся с пассажирским поездом в области Жетысу

Фото: 24.kz

Грузовая машина попала в ДТП с пассажирским поездом на станции Жаланашколь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

По данным очевидцев, на место прибыли кареты скорой помощи и полицейские. На станции образовалась пробка из автомобилей, следующих на озеро Алаколь.

В "Казахстан темир жолы" сообщили, что в аварии никто не пострадал.

В ситуации разбираются полицейские. Обстоятельства происшествия выясняются.