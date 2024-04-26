Грузовик с приправами сгорел на трассе в Актюбинской области
Сегодня, 18:57
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Сегодня, 18:57Сегодня, 18:57
119Фото: МЧС РК
Грузовик вспыхнул на трассе в Актюбинской области. Он перевозил 20 тонн пищевых приправ, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП произошло в Хромтауском районе на 815-м километре дороги "Самара-Шымкент".
"Произошло загорание грузового автомобиля, следовавшего по маршруту Москва-Худжанд с 20 тоннами груза в виде пищевых приправ. Пожар локализован и полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - сообщили в МЧС РК.
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