Грузовик с приправами сгорел на трассе в Актюбинской области

Грузовик вспыхнул на трассе в Актюбинской области. Он перевозил 20 тонн пищевых приправ, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло в Хромтауском районе на 815-м километре дороги "Самара-Шымкент".

"Произошло загорание грузового автомобиля, следовавшего по маршруту Москва-Худжанд с 20 тоннами груза в виде пищевых приправ. Пожар локализован и полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - сообщили в МЧС РК.