Грузовик раздавил легковушку на трассе Западная Европа - Западный Китай

Фото: polisia.kz

ДТП со смертельным исходом произошло на трассе в Туркестанской области. Водитель грузовика Renault наехал на Mazda 626, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщение об аварии поступило в дежурную часть полиции Тулькубасского района.

"На 651 километре трассы Западная Европа - Западный Китай житель Шымкента на грузовой автомашине Renault, направляясь из Алматы в Шымкент, врезался в заднюю часть автомобиля Mazda 626, двигавшегося с ним в одном направлении. В результате ДТП водителя Mazda 626 с травмами доставили в больницу, где он впоследствии скончался", - сообщили в полиции.

Факт зарегистрировали по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Выясняются все обстоятельства произошедшего.