Грузовик перевернулся на капчагайской трассе
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Грузовой автомобиль опрокинулся на 44-м километре трассы Алматы-Оскемен, передаёт BaigeNews.kz.
Видео последствий аварии опубликовали в социальных сетях. В результате ДТП грузовик повалило на бок, повреждён отбойник.
Подробности ДТП рассказали в департаменте полиции Алматинской области. Авария произошла 29 ноября. За рулём грузового автомобиля марки Volvo находился 39-летний водитель. Во время движения у грузовика лопнуло переднее колесо, отмечается в видеозаписи ДП области.
В результате ДТП пострадавших нет. На месте работают сотрудники батальона патрульной полиции управления местной полицейской службы ДП Алматинской области. Все обстоятельства ДТП выясняются.
В отношении водителя составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК — "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".
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