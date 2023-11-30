Грузовик перевернулся на капчагайской трассе

Грузовой автомобиль опрокинулся на 44-м километре трассы Алматы-Оскемен, передаёт BaigeNews.kz.

Видео последствий аварии опубликовали в социальных сетях. В результате ДТП грузовик повалило на бок, повреждён отбойник.

Подробности ДТП рассказали в департаменте полиции Алматинской области. Авария произошла 29 ноября. За рулём грузового автомобиля марки Volvo находился 39-летний водитель. Во время движения у грузовика лопнуло переднее колесо, отмечается в видеозаписи ДП области.

В результате ДТП пострадавших нет. На месте работают сотрудники батальона патрульной полиции управления местной полицейской службы ДП Алматинской области. Все обстоятельства ДТП выясняются.

В отношении водителя составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК — "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".