  • 30 Ноября, 08:53
  • BAIGENEWS

Грузовик перевернулся на капчагайской трассе

Сегодня, 07:43
АВТОР
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скриншот с видео/ instagram.com/baurzhan__alenov Сегодня, 07:43
Сегодня, 07:43
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Фото: скриншот с видео/ instagram.com/baurzhan__alenov

Грузовой автомобиль опрокинулся на 44-м километре трассы Алматы-Оскемен, передаёт BaigeNews.kz.

Видео последствий аварии опубликовали в социальных сетях. В результате ДТП грузовик повалило на бок, повреждён отбойник.

Подробности ДТП рассказали в департаменте полиции Алматинской области. Авария произошла 29 ноября. За рулём грузового автомобиля марки Volvo находился 39-летний водитель. Во время движения у грузовика лопнуло переднее колесо, отмечается в видеозаписи ДП области.

В результате ДТП пострадавших нет. На месте работают сотрудники батальона патрульной полиции управления местной полицейской службы ДП Алматинской области. Все обстоятельства ДТП выясняются.

В отношении водителя составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК  "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества".

 
 
 
 
 
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Публикация от Бауржан Аленов (@baurzhan__alenov)

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