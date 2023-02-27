- Группу, занимавшуюся незаконным оборотом драгметаллов, задержали в Казахстане 21:17 90
- Почти 50 казахстанских школьников отправятся в США на финал Всемирного чемпионата по робототехнике 21:06 143
- Задержаны участники массовой драки в области Жетысу 20:39 188
- В Минобороны выступили с заявлением по поводу видео с военной техникой в соцсетях 20:07 259
- Краснокнижного медоеда сняли на видео в Мангистауской области 19:59 298
- ЧП на казахстанских горнолыжных курортах: кто виноват, и что делать 19:40 307
- КазТрансОйл сдал 20 тысяч тонн нефти для поставки в Германию 19:14 434
- Производство и экспорт сливочного масла снизились в Казахстане 18:43 346
- Сигнал тревоги: психологическую диагностику школьников автоматизировали в Костанае 18:40 327
- Досбол Бекмагамбетов назначен вице-министром экологии и природных ресурсов РК 18:17 356
- 77 избирательных участков откроют за рубежом в день выборов в мажилис РК 18:15 319
- Новое землетрясение произошло в Турции. Есть жертвы 18:11 574
- Легендарный мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави в Туркестане сыпется и сыреет 18:10 759
- Тело погибшего в Таиланде музыканта Darkhan Juzz доставят на родину 28 февраля 17:49 418
- "Это не чёрный список" - в МИД объяснили изменения в выдаче "шенгена" для казахстанцев 17:41 549
- Казахстан устранит барьеры в торговле с третьими странами 17:25 368
- Казахстан ратифицировал протокол с Кыргызстаном о погранпредставителях 17:19 354
- О деталях визита Энтони Блинкена в Казахстан рассказали в МИД 17:13 435
- Около двух тысяч нарушений выявили в "АрселорМиттал Темиртау" в 2022 году 17:11 337
- Более 700 опасных производственных объектов приостановили в Казахстане 17:09 460
- Из металлурга в мобилографы: как девушка из Экибастуза изменила свою жизнь 17:00 872
- Почти 80 килограммов золота приобрели казахстанцы в январе 16:58 350
- Винтовку и газовый пистолет нашли полицейские у жителя Кокшетау 16:57 328
- На водителей кортежа составили семь протоколов в Алматинской области 16:31 393
- Более 100 иностранцам запретили въезд в Казахстан 16:14 405
- Основные причины аварий на производстве назвали в МЧС РК 16:14 358
- 125 миллионов тенге задолжало своим работникам предприятие ВКО 16:10 371
- Потепление ожидают в Казахстане 16:05 360
- Более 1500 сайтов с рекламой наркотиков заблокировали в Казахстане 15:44 357
- Казахстанцы стали меньше покупать иностранную валюту 15:40 353
- Рекордный рост: Казахстанские авиакомпании подняли цены на билеты на 21% 15:03 472
- Токаев поручил усилить контроль над бюджетом 15:03 500
- В Алматы под фурой провалился асфальт 14:27 460
- Грузовой поезд сбил табун лошадей в Акмолинской области 13:48 613
- На 7,5 млн тенге оштрафовали майора полиции в Астане 13:38 808
- В Турции арестовали около 200 застройщиков и подрядчиков после землетрясений 13:24 450
- Ликвидировано торговое представительство Казахстана в России 13:23 595
- В ЦИК показали, как будут выглядеть избирательные бюллетени на выборах в мажилис и маслихаты 13:04 440
- Треть оружейных магазинов в стране закрылась после январских событий 12:54 504
- Пожилые супруги сгорели в собственном доме в Караганде 12:50 486
- Предвыборные теледебаты политических партий состоятся 16 марта на телеканале "Хабар" 12:39 419
- По всему Казахстану 1 марта прозвучат сирены 12:35 1228
- Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания 12:25 471
- В Алматы полицейские задержали банду наркоторговцев 12:10 442
- Долю в Национальном онкоцентре Казахстана вернули государству 11:15 543
- C предпринимателя сняли подозрение в совершении преступления в составе ОПГ 11:08 557
- Топ-5 мест притяжения для иностранных туристов в Казахстане назвали в МКС 10:50 620
- Ербол Мырзабосынов возглавил комитет по делам спорта и физической культуры МКС 10:48 618
- ЧП в Экибастузе: мужчина погиб при опрокидывании трактора 10:31 491
- Видео с извинениями записал молодой спортсмен, едва не подравшийся с Сапиевым 10:22 886
- В Казахстане работают более 7 тысяч мигрантов из Китая, Индии и Турции 09:46 564
- Менее 40 случаев COVID-19 зафиксировали казахстанские врачи за сутки 09:26 467
- Более 400 тысяч пачек контрафактных сигарет нашли у жителя Караганды 09:19 504
- Гонщик "Астаны" стал восьмым по итогам "Гран Камино" 08:47 474
- В Казахстане построят газоперерабатывающий завод мощность 4 млрд кубометров газа 08:28 722
- Свора собак нагоняет страх на жителей Актау 07:59 506
- Хоккеиста "Барыса" с зарплатой 75 миллионов тенге жестко затроллили 07:22 726
- Nokia сменила логотип и стратегию 06:37 497
- В Актюбинской области начнут строительство третьей нитки газопровода Бухара – Урал 05:34 945
- Серик Сапиев впервые прокомментировал конфликт с борцом 04:52 2321
- Казахский хор покорил корейских слушателей 03:02 550
- В заповедной зоне Актау найден мёртвый фламинго 02:21 562
- Минэнерго США назвало возможной причиной пандемии COVID-19 утечку из лаборатории 01:38 614
- Как Астану будут спасать от паводков рассказали в акимате 00:34 596
- Пятерых подростков сняли со льда в Павлодаре 26.02.2023 705
- Бездомные собаки атаковали студентку в Костанае 26.02.2023 656
- Лодка с мигрантами разбилась в Италии: погибли не менее 58 человек 26.02.2023 709
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 1193
- Спорт и права инвалидов: о чём беседовали партийцы с избирателями 26.02.2023 721
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 797
- Иномарка опрокинулась в области Жетысу: погиб человек 26.02.2023 628
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 1080
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 3872
- Метель и гололёд: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение на понедельник 26.02.2023 723
- Соревнования по зимнему триатлону прошли в Астане 26.02.2023 572
- Юная казахстанка выиграла престижный теннисный турнир в Турции 26.02.2023 731
- В аэропорту Актобе появится инновационный почтовый терминал-хаб 26.02.2023 679
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 1174
- Китай хочет запустить около 13 тысяч интернет-спутников 26.02.2023 658
- QR-профилактику начала прокуратура в Мангистау 26.02.2023 821
Сегодня, 21:17
91
91Фото: polisia.kz
Группу, занимавшуюся незаконным оборотом драгметаллов, задержали в Казахстане
Сотрудники УБОП департамента полиции на транспорте при координации главной транспортной прокуратуры задержали группу лиц, длительное время занимавшихся незаконным оборотом драгоценных металлов на территории Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Начато досудебное расследование по части 3 статьи 295-1 УК РК - "Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы".
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 1171
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 790
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 1074
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 3806
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 1167
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 4860
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 8988
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 1173
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 2242
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 810
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 6533
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 15562
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 23603
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 2461
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 1314
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 3271
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 1639
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 1824
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 41015
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 1343
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 2392
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 4959
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 10527
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 1594
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 26753
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 2869
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 3461
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 1486
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 4410
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 38114
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 2703
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 1791
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 2728
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 2990
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19293
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 2984
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 7903
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 37329
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 2391
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 2585
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 13836
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8202
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 3857
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 2585
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 119731
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 3595
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3392
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 4315
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 2448
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 7661
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 9481
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 6461
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 2979
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 13244
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 57995
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 3135
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 3104
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 5121
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 2560
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 3520
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 3385
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 16698
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 6373
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 31780
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 3488
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 4055
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 4004
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 72840
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 22870
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 24676
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 4441
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 6887
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 9409
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 4070
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 4566
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 3873
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 255610
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 3499
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 3766
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 5274
-
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 1338
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 961
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 1295
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 1296
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 1483
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 1452
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 1445
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 1773
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 1558
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 1684
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 1815
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2488
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 2140
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 1953
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 1851
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 1763
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 1967
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 1815
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 2594
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 2375
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 2625
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 2194
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 2408
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 2599
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 2623
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 2974
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 2769
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 2696
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 2841
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 3083
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 2862
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 2747
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 2734
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 2711
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 2880
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3001
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 2898
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 2947
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 3021
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 2887
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 4456
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 3090
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 3082
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 2973
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 2844
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 2963
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 3094
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3248
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 2846
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 3076
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 2970
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 3130
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 3239
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 3541
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 3222
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 3466
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3062
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 3637
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 3554
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 4783
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 3732
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 3590
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 4719
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 3703
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 4280
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 3910
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 4136
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 4461
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 4398
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 4321
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 4252
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 3972
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 4248
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 4307
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 4332
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 4306
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 4609
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 4492
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 4706
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 4903