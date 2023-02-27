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  • Группу, занимавшуюся незаконным оборотом драгметаллов, задержали в Казахстане
polisia.kz Сегодня, 21:17
91
Сегодня, 21:17
91
Фото: polisia.kz

Группу, занимавшуюся незаконным оборотом драгметаллов, задержали в Казахстане

Сотрудники УБОП департамента полиции на транспорте при координации главной транспортной прокуратуры задержали группу лиц, длительное время занимавшихся незаконным оборотом драгоценных металлов на территории Казахстана, передаёт BaigeNews.kz

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 295-1 УК РК - "Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы".

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

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#криминал
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:17
91
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