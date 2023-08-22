Группу вымогателей осудили в Астане

За вымогательство денег в особо крупном размере осудили группу мошенников в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Астаны.

"Преступники, получив обманным путем от потерпевшего денежные средства в сумме около 300 тысяч долларов США, обещали повлиять на итоги проводимого аукциона и предоставить здание бизнес-комплекса. Узнав о финансовом состоянии потерпевшего, злоумышленники на протяжении длительного времени путем угроз и применения физической расправы стали вымогать у потерпевшего и его знакомого мнимый долг в размере 120 тысяч долларов США", - говорится в сообщении прокуратуры.

По информации ведомства, до 2021 года данные правонарушения оставались не раскрытыми. После указаний прокуратуры города Астаны уголовное дело было возобновлено, собраны достаточные и достоверные доказательства, свидетельствующие о совершении особо тяжких преступлений. По результатам расследования прокуратурой составлен обвинительный акт.

Приговором суда виновные лица осуждены к длительным срокам лишения свободы.