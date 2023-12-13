Группу скотокрадов задержали в Астане

20 головов мелкого рогатого скота украли астанчали у жителей сёл, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что двое жителей столицы трижды выезжали в районы Акмолинской области, совершали кражи, в степной зоне забивали овец, а мясо сбывали на рынках Астаны.

"И только благодаря бдительности полицейских, которые “засекли” подозрительную автомашину, преступники были задержаны после четвертой кражи, совершенной в селе Талапкер", -сообщили в полдиции.

Отмечается, что ОПМ "Скотокрад" проходило в два этапа в ноябре и декабре. За время его проведения стражи порядка задержали 34 преступные группы и более 196 скотокрадов.