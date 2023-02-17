Группу скотокрадов задержали с поличным недалеко от Уральска

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Двоих мужчин в возрасте 32 и 35 лет подозревают в серийных кражах скота из сараев сельчан. В результате оперативной разработки полицейским ЗКО удалось задержать скотокрадов с поличным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Около шести утра 16 февраля вблизи поселка Серебряково, недалеко от Уральска задержали мужчин 1990 и 1987 годов рождения. В салоне их автомобиля полицейские обнаружили тушу коровы в разделанном виде, а также также топор, аркан и три ножа.

По версии следствия, животное похитили в ночь на 16 февраля из сарая в поселке Илбишин Акжаикского района.

"При проверке установлена причастность подозреваемых к еще пяти ранее совершенным фактам скотокрадств на территории Акжаикского, Байтерекского и Теректинского районов. Речь идет о преступлениях, совершенных в 2022-2023 годы. По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 -1 часть 3 УК РК", — сообщили в полиции.

Подозреваемые водворены в ИВС.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ