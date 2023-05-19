Группу рэкетиров задержали в Актобе

Фото: polisia.kz

В Актобе задержали группу вымогателей. У них изъяли пистолеты и ножи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Сотрудникам полиции поступила информация о том, что преступная группа занимается вымогательством на территории области. Установлено, что указанные лица, вымогали крупную денежную сумму у предпринимателя, а также требовали переоформить на них машину "Тойота Камри", - сообщили в полиции.

16 мая при проведении оперативных мероприятий задержали четверых жителей Актюбинской области. У них изъяли два травматических пистолета с патронами и ножи.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 194 УК РК - "Вымогательство". Задержанные водворены в ИВС.