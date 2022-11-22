Группу чёрных старателей задержали в Улытауской области

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Группу чёрных старателей, в состав которой входили девять мужчин, задержали полицейские в области Улытау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Оперативные мероприятия прошли на территории одного из карьеров.

"Семь старателей занимались незаконной добычей золотосодержащей руды. С места происшествия изъяты экскаватор, трубы и шланги для выкачивания воды, бак с топливом и 83 мешка золотосодержащей руды", - сообщили в полиции.

После задержали ещё двух подозреваемых. Стражи порядка называют их организаторами “производства”. Это мужчины в возрасте 23 и 34 лет, передвигавшиеся на двух внедорожниках.

В ходе осмотра первой машины изъят боевой пистолет с пятью патронами. Во втором транспортном средстве полицейские нашли травматический пистолет с тремя патронами.

Ведётся досудебное расследование по статье 334 УК РК - “Самовольное пользование недрами” и статье 287 УК РК - “Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств”.