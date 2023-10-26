Групповой несчастный случай произошёл на руднике "Казахмыса"
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Шесть рабочих пострадали в результате группового несчастного случая на руднике "Жыландинский". Инцидент прокомментировали в корпорации "Казахмыс", передаёт BaigeNews.kz.
ЧП произошло 24 октября.
"Во вторую смену начальником конвейерного участка рудника "Жыландинский" был выдан письменный наряд бригаде из шести работников на аварийный ремонт приводного барабана "Стакера". Во время осмотра роликов ленточного конвейера произошло падение работников вместе с площадкой "Стакера" на рудную насыпь", - сообщили в корпорации.
Всех шестерых пострадавших направили в "Медцентр" Жезказгана.
Двое работников находятся в травматологическом отделении.
"Состояние работников удовлетворительное, степень тяжести устанавливается. Четыре работника будут направлены на амбулаторное лечение по месту жительства", - уточнили в пресс-службе компании.
Причины происшествия выясняют.
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