Групповой несчастный случай произошёл на руднике "Казахмыса"

ЧП произошло 24 октября.

"Во вторую смену начальником конвейерного участка рудника "Жыландинский" был выдан письменный наряд бригаде из шести работников на аварийный ремонт приводного барабана "Стакера". Во время осмотра роликов ленточного конвейера произошло падение работников вместе с площадкой "Стакера" на рудную насыпь", - сообщили в корпорации.