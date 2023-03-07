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  • Группа "Город 312" приостановила концертную деятельность из-за проблем со здоровьем солистки
vk.com/ Город 312 Сегодня, 20:44
153
Сегодня, 20:44
153
Фото: vk.com/ Город 312

Группа "Город 312" приостановила концертную деятельность из-за проблем со здоровьем солистки

Популярная поп-рок группа "Город 312" объявила о приостановке концертной деятельности, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщение появилось на странице коллектива в соцсети ВКонтакте.

"Поздравляем всех наших слушательниц с наступающим Международным женским днём! Спасибо за вашу силу и за вашу слабость, за нежность и красоту! Всем сильным женщинам иногда нужно время на то, чтобы остановиться и заняться собой. После перенесённого ковида у нашей солистки Аи возникли определённые проблемы со здоровьем. Долгое время у неё не было возможности сделать паузу и уделить время себе. В итоге из-за плотного рабочего графика организм артистки потребовал особого внимания", - говорится в сообщении.

Коллективом принято решение на ближайшее время сделать перерыв в концертной деятельности.

"Сейчас Светлана находится в творческом отпуске: занимается своим здоровьем, проходит восстановительные процедуры, набирается сил и вдохновения. Чтобы восстановление проходило быстрее, врачи порекомендовали Ае отдохнуть от гаджетов и соблюдать "цифровой детокс". Группа же не сбавляет обороты и пишет на студии новый материал", - добавили музыканты.

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#музыка #шоу-бизнес
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:44
153
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