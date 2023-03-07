Группа "Город 312" приостановила концертную деятельность из-за проблем со здоровьем солистки

Популярная поп-рок группа "Город 312" объявила о приостановке концертной деятельности, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщение появилось на странице коллектива в соцсети ВКонтакте.

"Поздравляем всех наших слушательниц с наступающим Международным женским днём! Спасибо за вашу силу и за вашу слабость, за нежность и красоту! Всем сильным женщинам иногда нужно время на то, чтобы остановиться и заняться собой. После перенесённого ковида у нашей солистки Аи возникли определённые проблемы со здоровьем. Долгое время у неё не было возможности сделать паузу и уделить время себе. В итоге из-за плотного рабочего графика организм артистки потребовал особого внимания", - говорится в сообщении.