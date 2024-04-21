  • 21 Апреля, 11:39
  • BAIGENEWS

Грунтовая лавина сошла в Алматы

Сегодня, 11:10
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 11:10
Сегодня, 11:10
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Фото: МЧС РК

В МЧС сообщили о сходе грунтовой лавины в Алматы, передаёт BaigeNews.kz

"В бассейне реки Улкен Алматы Бостандыкского района сошла грунтовая лавина. Объем сошедшей массы составил 2000 куб.м. Сошедшая масса остановилась на склоне горы. Пострадавших и разрушений нет", — говорится в сообщении МЧС.

Ранее сообщалось о самопроизвольном сходе снежных лавин в бассейне реки Улкен.

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