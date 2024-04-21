Грунтовая лавина сошла в Алматы

В МЧС сообщили о сходе грунтовой лавины в Алматы, передаёт BaigeNews.kz

"В бассейне реки Улкен Алматы Бостандыкского района сошла грунтовая лавина. Объем сошедшей массы составил 2000 куб.м. Сошедшая масса остановилась на склоне горы. Пострадавших и разрушений нет", — говорится в сообщении МЧС.

Ранее сообщалось о самопроизвольном сходе снежных лавин в бассейне реки Улкен.